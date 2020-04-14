Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Giresun'da köyün camisinin imamı yaşlı kadının tarlasını çapaladı

Giresun'un Çanakçı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarım işi yapamayan yaşlı kadının tarlasını köyün imamı çapaladı.

14.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:54
Giresun'da köyün camisinin imamı yaşlı kadının tarlasını çapaladı
Giresun 'un Çanakçı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarım işi yapamayan yaşlı kadının tarlasını köyün imamı çapaladı.
Erenköy Köyü Camisi İmamı Coşkun Sevim, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında köydeki insanların herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için evleri ziyaret etti.
70 yaşındaki Feyziye Aksu, Sevim'e, sokağa çıkamaması nedeniyle tarlada çalışamadığını iletti. Bunun üzerine Coşkun Sevim, yaşlı kadının tarlasını, çapalayarak ot temizliği gibi diğer işlerini de yaptı.
- İl genelinde vatandaşların yardımına koşuluyor
Giresun İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise din görevlilerinin "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları ve "Derdiniz Derdimiz Olsun" projesi kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiği bildirildi.
"Derdiniz Derdimiz Olsun" projesinde de mahalle ve köylerdeki durumu iyi olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin buluşturulduğu belirtilen açıklamada, bu sayede vatandaşlar arasında bir köprü görevi kurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, din görevlilerinin hanelere hizmet götürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Gerektiğinde vatandaşın kömürünü taşıyan, gerektiğinde un çuvalını sırtlayan din görevlileri hanelere hizmet götürüyor. Vaiz, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu hocaları, içinde bulunduğumuz zor süreçte cemaatlerinden, mahalle sakinlerinden, öğrenci ve velilerinden sosyal medya grubu oluşturarak irşat ve eğitim içerikli paylaşım yapıyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakçı, Giresun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Giresun'da köyün camisinin imamı yaşlı kadının tarlasını çapaladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:03: KORONAVİRÜSÜ YENEN DOKTOR  ALKIŞLARLA TABURCU EDİLİYOR (1) - Haber 14:02: Sokağa çıkan vatandaşa 1.5 metre uyarısı - Haber 14:02: Burhaniye'de Ak Partililer maske dağıttı - Haber 14:02: İnci kefali balığı için av yasağı başlıyor - Haber 14:02: Bakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber