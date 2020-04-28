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Giresun'da köyün imamı yaşlı kadının tarlasına patates ekti

Giresun'un Alucra ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarım işi yapamayan yaşlı kadının tarlasına patates dikimi köyün imamı tarafından gerçekleştirildi.

28.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:04
Giresun'da köyün imamı yaşlı kadının tarlasına patates ekti
Giresun'un Alucra ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarım işi yapamayan yaşlı kadının tarlasına patates dikimi köyün imamı tarafından gerçekleştirildi.
Giresun Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imamların 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının temininin yanı sıra üretime de destek verdikleri belirtildi.
Açıklamada, tarımın öneminin iyice anlaşıldığı bu günlerde, Alucra ilçesine bağlı Koman köyü imam hatibi Erhan Ekinci'nin koranavirüs dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaş üstü komşusu Hatice Güdül'ün tarlasına patates dikimini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Alucra, Güncel, Haber

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