Giresun'da Kutluca köyü karantinaya alındı
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.04.2020 02:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:28
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Kutluca köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.
Kaynak: AA