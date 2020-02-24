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Giresun'da "Masal Terapisi ve Resim Analizi" atölye eğitimi

Giresun'da, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği ile NewsPDR Eğitim ve Araştırma Platformu işbirliğiyle "Masal Terapisi ve Resim Analizi" içerikli atölye eğitimi gerçekleştirildi.

24.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:48Giresun'da
'da, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği ile NewsPDR Eğitim ve Araştırma Platformu işbirliğiyle "Masal Terapisi ve Resim Analizi" içerikli atölye eğitimi gerçekleştirildi.
Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Azad Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22-23 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmaya, ruh sağlığı alanı mensupları yoğun katılım sağladığını söyledi.
Kazan, benzer çalışmaların süreceğini kaydederek, şöyle konuştu:
"Bizler uzun süredir mesleki kaygı güden meslektaşlarımız ile çeşitli şehirlerde buluşuyoruz. Yavrularımızın gizli pencerelerini aydınlatmak için devam edeceğiz, birbirimizi güncelleştireceğiz. Amacımız, daha fazla alan mensubuna ulaşmak. Benzer çalışmalara devam edeceğiz."

Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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