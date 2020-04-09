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Giresun'da maske ve siperlik üretimi yaygınlaşıyor

Giresun'da Piraziz Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine katkı sağlamak amacıyla maske ve siperlik üretildi.

09.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:00
Giresun'da maske ve siperlik üretimi yaygınlaşıyor
Giresun 'da Piraziz Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine katkı sağlamak amacıyla maske ve siperlik üretildi.
Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın ve hayırsever iş adamı Esat Ayyıldız tarafından temin edilen malzemelerden HEM kursiyerlerince maske yapıldı.
Üretilen maskeler HEM kursiyerleri ilçede görev yapan sağlık çalışanları, jandarma, tüm kamu çalışanları ve vatandaşlara ürettikleri maskeleri dağıttı. Öte yandan ilçedeki ihtiyacın karşılanması için maske üretimine devam edilecek.
Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince de sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3D yazıcı kullanılarak 50 siperlik yapıldı.
Okulda 100 siperlik daha üretilerek gelecek hafta sağlık birimlerine teslim edilecek. Sağlık çalışanlarının ihtiyacı karşılanıncaya kadar siperlik üretimine devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Piri Reis, Tirebolu, Piraziz, Giresun, Güncel
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