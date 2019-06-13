Giresun'da moringa oleifera bitkisinin yetiştirilmesi hedefleniyor

Giresun
'da, çiftçilere ek gelir oluşturması amacıyla beş ilçede moringa oleifera bitkisinin yetiştirilmesi için bahçeler oluşturulduğu bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) finanse edilen "Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" (GİRKAP) kapsamında dünyada mucize bitki diye adlandırılan moringa oliefera bitkisinin üretiminin hedeflendiği belirtildi.
Bitkinin iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek üzere 5 ilçe toplam 3 dekar alanda bahçe tesis edildiği kaydedilen açıklamada, bitkinin oldukça değerli olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, Giresun'da başlatılan çalışmalar sonucunda elde edilecek verilerin uygun olması durumunda yörede üretiminin hedeflendiği ifade edilerek, şunlar aktarıldı:
"İnsan beslenmesinden kozmetiğe, hayvan beslenmesinden biyoyakıt üretimine, çerez olarak kullanımından yağ elde edilmesine, suyun dezenfeksiyonunda kullanılmasına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunan moringanın tanıtımı yapılarak çiftçilerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir."
Açıklamada, moringa oleifera bitkisinin, Hindistan
'a özgü ve Asya
, Afrika
ve Güney Amerika
'nın dört bir yanındaki tropik ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak yetişen, hızlı büyüyen be yaprak dökmeyen bir ağaç türü olduğa vurgu yapıldı.
Modern bilim tarafından değerinin yakın zamanda keşfedilmesine rağmen bitkinin antik zamanlardan beri insanlara çok sayıda fayda sağladığına işaret edilen açıklamada, "Romalılar, Mısırlılar ve Rumlar çeşitli rahatsızlıklar üzerindeki tıbbi etkileri nedeniyle bu bitkiye değer vermişlerdir." ifadesine yer verildi.
Moringa yaprakları ve meyvelerinin önemli miktarda protein, vitamin ve mineraller sağladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Proteinlerin yapı taşları olan esansiyel amino asitlerin zengin bir kaynağıdır. Ayrıca vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B-6, folat ve vitamin C gibi önemli miktarda vitamin içerir. Moringa bitkisi kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi çok zengin mineraller içerir. Çok düşük miktarda yağ içerir."
Açıklamada, 100 gram kuru moringa bitkisi yaprağının yoğurttan 9 kat fazla protein, muzdan 15 kat daha fazla potasyum, havuçtan 10 kat daha fazla A vitamini, ıspanaktan 25 kat fazla demir, sütten 17 kat daha fazla kalsiyum ve portakaldan 12 kat fazla C vitamini içerdiği belirtildi.
Kaynak: AAdoğu karadeniz projesi
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