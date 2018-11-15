Giresun'da Motosiklet Bisiklete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun
'un Bulancak
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı
Caddesi'nde Nazmi Gündoğdu
(33) idaresindeki 28 NL 481 plakalı motosiklet, Kani Şenel'in (79) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan Şenel ve Gündoğdu, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Şenel, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Nazmi Gündoğdu ise ilk tedavisinin ardından Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bulancak,Giresun
15 Kasım 2018 Perşembe 21:17