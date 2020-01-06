Haberler » Güncel » Giresun'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Haber

Giresun'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu

Giresun'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.

06.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:16 Giresun'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu
'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.

Gedikkaya Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde toplanan nakliyeciler adına basın açıklamasını okuyan Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, şoför esnafının yaşanan hayat pahalılığı karşısında zor günler yaşadığını söyledi.
Sorunların tespit edilerek çözümler üretilmesini istediklerini dile getiren Kara, şunları kaydetti:
"Uygulamaya konulmak istenen digital takograf uygulaması vazgeçilmeli. Akaryakıt desteği sağlanmalı. Kamyonculara, kamyon garajı sağlanmalı. Toptancı hallerinden çıkış saati düzenlemesi yapılmalı. Yurt içi ve dışı yüklerinin ayrıştırılarak K1 ve C2'lerin kendi yükünü taşıması gibi ana sorunlarımızın ilgililerce ele alınıp kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Aksi halde günden güne erimemiz kaçınılmaz olacaktır."
Basın açıklamasının ardından nakliyeciler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sanayi Sitesi ile Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyü arasında konvoy oluşturdu.

Giresun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48   İpek Açar İle İpek Yolu İpek Açar Trt Müzik'te Programa Başlıyor - Haber
16:46   İran'ın dini lideri Hamaney'in temsilcisinden Doğu Perinçek'e ziyaret - Haber
16:46   Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Haber
16:41   Van'da 'beton yollar' konulu seminer - Haber
16:40   Konya'nın iki ilçesinde kar tatili 1 gün uzatıldı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 16:53:18