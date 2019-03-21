Giresun'da Nevruz Bayramı

Giresun
Üniversitesinde Nevruz Bayramı
dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Güre
Yerleşkesi'ndeki etkinlikte, dün Şırnak
'ın Silopi
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Giresunlu Jandarma
Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın şehit olması nedeniyle eğlence kısmı iptal edildi.
Bayram geleneklerinin sembolize edildiği etkinlikte, Rektör
Prof. Dr. Cevdet Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler, örste demir dövdü, yakılan ateşin üzerinden atladı.
Etkinlik, öğrencilere yapılan ikramın ardından sona erdi.
Giresun Belediyesi 25. yıl etkinliğini iptal etti
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu
, Giresunlu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın şehit olması nedeniyle belediye konservatuvarının kuruluşunun 25. yıl etkinlikleri dolayısıyla düzenlenecek eğlence programının iptal edildiğini bildirdi.
Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Damcı'nın şehadet haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehide Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Belediye konservatuvarının kuruluşu nedeniyle gerçekleştirilecek konser ve diğer etkinlikleri iptal etme kararı aldıklarını kaydeden Aksu, "Hain terör örgütleriyle mücadele vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ay yıldızlı al bayrağımızı korumaya çalışan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyorum." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA