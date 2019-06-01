Giresun'da "Önce Yaya" görselleri çiziliyor

Giresun
Belediyesince cadde ve sokaklara "Önce Yaya" görselli çizgiler çiziliyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, şehir merkezi başta olmak üzere tüm mahallerde, caddelerde ve sokaklarda sürücülerin yayalara öncelik vermeleri adına çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgilerin yeniden çizildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaya geçit çizgisi olmayan noktalarda da planlama doğrultusunda yeni çizgiler çiziliyor. Araç
sürücülerinin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Bu kapsamda 'Önce Yaya' görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çiziliyor. Yeni tasarlanmış logolar görselliği ile de sürücülerin dikkatini çekerek uyarıcı görev yapıyor."
Kaynak: AA
Giresun
, Güncel