Haberler » Ekonomi » Giresun'da organik sertifikalı kuru fasulye ve siyez buğdayı üretilecek - Ekonomi

Giresun'da organik sertifikalı kuru fasulye ve siyez buğdayı üretilecek

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, DOKAP tarafından 2018 yılında organik tarım havzası ilan edilen Çamoluk ilçesinde, 400 dekar alanda Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve 800 dekar alanda siyez buğdayının organik sertifikalı üretileceğini ifade etti.

12.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:22Giresun'da organik sertifikalı kuru fasulye ve siyez buğdayı üretilecek
Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, DOKAP tarafından 2018 yılında organik tarım havzası ilan edilen ilçesinde, 400 dekar alanda Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve 800 dekar alanda siyez buğdayının organik sertifikalı üretileceğini ifade etti.
Angın, yaptığı yazılı açıklamada, müdürlükleri ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında geçen yıl imzalanan protokolle "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi"nin başlatıldığını anımsattı.
Proje kapsamında DOKAP tarafından 2018 yılında organik tarım havzası ilan edilen Çamoluk ilçesinde, 400 dekar alanda Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve 800 dekar alanda siyez buğdayının organik sertifikalı üretileceğine işaret eden Angın, coğrafi işaret tesciliyle üreticilerin gelirlerini ve pazarlama kabiliyetini artıran Çamoluk şeker kuru fasulyesinin organik tarım sertifikasının alınmasıyla çiftçilere daha fazla ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.
Angın, projeyle sulamaya uygun 250 dekar alana ayrıca damlama sulama sistemi tesis edileceğini kaydederek, dağıtımı yapılacak organik sertifikalı gübreyle dekar veriminin 200 kilograma çıkarılmasını ve yörede 80 ton organik sertifikalı kuru fasulye üretimini hedeflediklerini vurguladı.
Çamoluk şeker kuru fasulyesi için Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yapılan ortak çalışmayla tohum durultma işleminin gerçekleştirildiğini, bu tohumun tesciline ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Angın, şunları kaydetti:
"Öte yandan 2017 yılından itibaren Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) desteğiyle Çamoluk'ta ekimine başlanan ve çiftçilerimizden yoğun ilgi gören siyez buğdayı da organik tarım sertifikası ile üreticisini daha fazla memnun edecektir. Ekimi 800 dekar alanda planlanan siyez buğdayından 160 ton ürün hedeflenmekte olup, un ve bulgur şeklinde işlenip paketlenerek piyasaya arz edilmesi planlanmaktadır."

Doğu Karadeniz Projesi, Çamoluk, Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:48  Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: ABD güçlerini çıkarırsanız Fed'deki hesaplarınıza erişemezsiniz - Ekonomi
14:44  Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu - Ekonomi
14:20  Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:20  Junioshow 65 ülkeden 28 bine yakın sektör profesyonelini ağırladı - Ekonomi
14:18  2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti - Ekonomi
13:59  İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi - Ekonomi
12:01  2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu - Ekonomi
10:35  Türkiye'de ev alarak vatandaşlık kazanan yabancılar arasında İran birinci sırada - Ekonomi
10:13  Securitas Başkanı'nın asgari ücret artırılsın önerisine Türk-İş'ten yanıt geldi - Ekonomi
12.01.2020 14:56:14