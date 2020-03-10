Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Giresun'da örtü yangını - Haberler

Giresun'da örtü yangını

Giresun'da örtü yangını Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

10.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:42
Giresun 'da örtü yangını
GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Çıkan yangının söndürme çalışmaları vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ören Beldesi'ne bağlı Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen örtü yangınını söndürme çalışmaları Ören Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.
Meydana gelen yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğünü açıklayan Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, "Akşam saatlerinde Dizgine Yaylası eteklerinde yer alan Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını meydana geldi. Belediyemiz itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle devam eden söndürme çalışmaları rüzgarında etkisiyle yetersiz kalmaktadır. Şuana kadar 20 dönümlük alanda zarar meydana geldiğini söyleyebilirim" bilgisini verdi. Giresun'da örtü yangını

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Giresun'da örtü yangını
Etiketler : İtfaiye, Eynesil, Giresun, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık Haberler
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Haberler
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Haberler
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk