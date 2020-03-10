Giresun'da örtü yangını
Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.
10.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:56
Giresun 'un Eynesil ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Ören beldesine bağlı Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını çıktı. Örtü yangınını söndürme çalışmaları Ören Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.
Yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğünü açıklayan Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, "Akşam saatlerinde Dizgine yaylası eteklerinde yer alan Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını meydana geldi. Belediyemiz itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle devam eden söndürme çalışmaları rüzgarında etkisiyle yetersiz kalmaktadır. Şu ana kadar 20 dönümlük alanda zarar meydana geldiğini söyleyebilirim" dedi.
(Fikret Bodur/İHA)
Edinilen bilgilere göre, Ören beldesine bağlı Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını çıktı. Örtü yangınını söndürme çalışmaları Ören Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.
Yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğünü açıklayan Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, "Akşam saatlerinde Dizgine yaylası eteklerinde yer alan Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını meydana geldi. Belediyemiz itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle devam eden söndürme çalışmaları rüzgarında etkisiyle yetersiz kalmaktadır. Şu ana kadar 20 dönümlük alanda zarar meydana geldiğini söyleyebilirim" dedi.
(Fikret Bodur/İHA)
Kaynak: İHA
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