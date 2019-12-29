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Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

29.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:18 Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Levent Tosun idaresindeki 28 AS 012 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Giresun-Kulakkaya yayla yolu Aytepesi mevkisinde yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen AFAD ve AKUT ekipleri, araçtakilerin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Özlem Tosun'un cesedi ile kazada yaralanan sürücü, bulundukları yerden AFAD ve AKUT ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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