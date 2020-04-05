Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
05.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:08
Salih Elikesik yönetimindeki 53 EL 892 plakalı otomobil, Kulakkaya Yaylası mevkisinde yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat Güler yaralandı.
Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA