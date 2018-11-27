Giresun'da Otomobilin Polislere Çarpması

Giresun'un Bulancak ilçesinde, kara yolunda gerçekleştirilen uygulama sırasında, polis memuruna otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Otomobil sürücüsü Emre Kırım, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bulancak Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kırım, tutuklanarak, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
Bulancak'ta, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde, Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen polis memurları İmdat Berçin ve Ferhat Çarlı'ya çarpmıştı.
Olayda yaralanan polis memurlarından Berçin, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Bulancak,Giresun