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Giresun'da sağanak ev ve iş yerlerine zarar verdi

Giresun'un Görele ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

28.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:36Giresun'da sağanak ev ve iş yerlerine zarar verdi
'un ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.
Sabaha karşı etkili olan sağanak yüzünden beldesinde toprak kaymaları ve su baskınları meydana geldi.
Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldedeki 6 market, bir marangozhane ile 7 binanın bodrum katlarında hasar oluştuğunu belirterek, 6 mahalle yolunda da toprak kayması meydana geldiğini söyledi.
Duzcu, taşkınlar nedeniyle yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki Zübeyde Hanım Caddesi'nin çamur altında kaldığını ifade ederek, "Bu caddedeki ve sahil caddesindeki birçok iş yerinde önemli derecede hasar meydana geldi. Can kaybımız yok, sağanak sonrası temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti ile belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.
Bu arada, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, beldeye gelerek incelemelerde bulundu.

Giresun, Çavuşlu, Görele, Güncel

Kaynak: AA

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