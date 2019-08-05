Giresun'da sağanak yağış

Bulancak
Belediye Başkanı Recep Yakar, dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ilçede önemli bir soruna yol açmadığını bildirdi.
Yakar, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın başlamasıyla belediye ekiplerinin alarm durumuna geçirildiğini belirtti.
Görevlilerin, sorun oluşturabilecek bölgelerde yağmur sularına anında müdahale ettiklerini vurgulayan Yakar, şunları kaydetti:
"Artık Bulancak'ta en şiddetli yağmurlarda bile büyük bir sorun yaşamıyoruz. Dün akşam saatlerinde başlayan ve metrekareye 30 kilogram bir yağış aldık. İlk dakikalarda üst kesimlerden de gelen yağmur sularıyla kısa süreli bir yoğunluk yaşandı. Buna rağmen kaldırım seviyesini aşamayan yağmur suları hızla tahliye edildi."
Yakar, gece boyunca kent genelinde canla başla çalışan ve olumsuz durumların yaşanmasını önleyen belediye personeline teşekkür etti.