Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı
Sağanak yağış Giresun-Şebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı.
09.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:11
Giresun'da lokal olarak etkili olan sağanak ve dolu yağışı Şebinkarahisar'ın Asarcık köyü mevkiinde dere yatağının taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sel sularıyla birlikte kaya ve molozların ulaşıma kapattığı yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - GİRESUN
Kaynak: İHA
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