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Giresun'da sağlık yatırımları

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

21.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:34 Giresun'da sağlık yatırımları
AK Parti Cemal Öztürk, Giresun'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde her geçen gün sağlık yatırımlarının artmaya devam ettiğini, doktor kadrolarının da güçlendirildiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimler neticesinde eylül ayında Giresun'a 71 doktor ataması gerçekleştirildiğini vurgulayan Öztürk, gelecek süreçte 9 doktorun daha göreve başlayacağını aktardı.
Öztürk, yapımı süren yeni eğitim ve araştırma hastanesine tıbbi cihaz ve donanım, oda ve büro mefruşatı alımı için 40,5 milyon lira ödenek sağlanmasının planlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca yeni eğitim ve araştırma hastanesine kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazı tahsis edilecek. AK Parti Giresun Milletvekilleri olarak, kanser hastalarımızın tedavisinde kullanılacak bu cihazı ilimize kazandırmak adına Sağlık Bakanlığımıza yaptığımız girişimler neticesinde istediğimiz sonucu aldık. Bu bir ekip çalışmasının ürünüdür. Hemşehrilerimize sağlık alanında en üst düzeyde hizmet sunma standardını getirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

Milletvekili, AK Parti, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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