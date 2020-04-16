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Giresun'da salgının başladığı günden bugüne kadar 22 bin 828 maske üretildi

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Giresun'da yürütülen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezleri, Bilim ve Sanat Merkezi ve meslek liselerinde 22 bin 828 adet maske üreterek kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttı.

16.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:57
Giresun'da salgının başladığı günden bugüne kadar 22 bin 828 maske üretildi
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Giresun'da yürütülen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezleri, Bilim ve Sanat Merkezi ve meslek liselerinde 22 bin 828 adet maske üreterek kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okul ve kurumlar tarafından 15 Nisan 2020 tarihine kadar üretilen toplamda 1.522 adet yük koruyucu siper İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Giresun Halk Eğitim Merkezinden Giresun Valiliği'ne 2 bin 900, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bin 700, Okullara bin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 500, halk eğitimi merkezi çalışanlarına 500 ve vatandaşlara 4 bin olmak üzere toplamda 10 bin 600 adet maske üretildiği ve tesliminin gerçekleştiği, ayrıca ilçe halk eğitim merkezleri ve meslek liselerince üretilen 12 bin 228 adet maskeyle birlikte toplamda 22 bi n828 adet tek kullanımlık maske üretimi gerçekleştirildiği kaydedildi. Salgınla mücadele kapsamında okul ve kurumların koruyucu ekipman üretimine devam edeceği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Giresun, Güncel
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