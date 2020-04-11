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Giresun'da semt pazarı denetlendi

Giresun'daki semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı, vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıdı.

11.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:18
Giresun'da semt pazarı denetlendi
Giresun 'daki semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı, vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıdı.
Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan ekip, her gün ayrı bir bölgede kurulan semt pazarlarını denetliyor.
Ekipler, bugün ise Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki semt pazarında denetim yaptı. Vatandaşların ve pazar esnafının eldiven, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
Pazar yeri girişinde vatandaşlara maske ve eldiven de dağıtıldı. Denetimlerin gün içinde belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Giresun, Güncel
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