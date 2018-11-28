Giresun'da "Sıfır Atık Projesi" Toplantısı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:19



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:19

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında "Sıfır Atık Projesi" bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Sarıfakıoğulları, katı atıkların ayrı ayrı stoklanmasının ardından ilgili firmaya teslim ettiklerini söyledi.Projede kamu kaynaklarını daha verimli kullanılmasının amaçlandığını belirten Sarıfakıoğulları, "Çok fazla kağıt tüketiyoruz ve israf ediyoruz. Bunların israf olmaması adına belli bir yerde istifleyerek daha sonra ilgili yerlere gönderiyoruz. Çevre konusunda bizlere de belli sorumluluklar düşmektedir. Burada biz öncü olacağız ve kamu kurumlarına öncülük yapacağız." ifadelerini kullandı.Sarıfakıoğulları, projeye önem verdiklerini aktararak, şöyle konuştu:"Buradan elde edeceğimiz gelirleri öksüz ve yetimlere, eğitim gören kız çocuklarına, üniversiteye giden çocuklara aktarmak suretiyle burada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu, hem sağlıklı bir çevre adına çok önemli bir konu, hem de kamu kaynaklarının israf edilmemesi, verimli kullanılması adına da çok önemlidir."