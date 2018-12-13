Giresun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Giresun
'da dolmuş durakları başkanları arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tayyaredüzü Mahallesi'nde iki farklı dolmuş durağı başkanları H.Ç. (55) ile M.Ç. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, M.Ç'ye silahla ateş etti.
Olayda M.Ç. ile seken kurşunların isabet ettiği Ö.D. yaralandı.
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri, olayın ardından kaçan H.Ç'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun
13 Aralık 2018 Perşembe 10:29