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Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

16.08.2019 14:01 Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kuşluhan köyünde F.A, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi T.A. ve yeğeni T.A. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan zalının kardeşi T.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin F.A'nın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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