Haberler » Ekonomi » Giresun'da siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu - Ekonomi

Giresun'da siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu

Giresun'un Çamoluk ilçesinde siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

04.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:16 Giresun'da siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu
'un ilçesinde siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında kurulan tesisin hizmete açıldığı belirtildi.
Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Çamoluk'ta, GİRKAP Projesi kapsamında 2017-2018 ve 2018-2019 üretim sezonlarında toplam 20 ton siyez buğdayı tohumluğu dağıtıldı. Siyez buğdayı ekim alanı 440 dekara ulaştı. Bu yöremizde ilk defa ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayı üretiminin başarılı olması, çiftçilerimizce benimsenmesi ve kırsal ekonomiye katkı sağlanması memnuniyet vericidir. 2019-2020 üretim sezonunda ise yapılan yatırımlar neticesinde ekim alanlarının 1200 dekara ulaşması hedeflenmektedir."
Siyez buğdayının, 14 kromozom sayısıyla genetik olarak dünyadaki ilk buğday çeşidi olduğunun bilindiğine dikkati çeken Angın, bu ürünün özelliklerini sıraladı.
Angın, Çamoluk'ta çiftçiler ve İlçe Ziraat Odasından gelen yoğun talep sonucu projenin ikinci aşamasının planlanarak hayata geçirildiğini belirterek, "Bu kapsamda üretilen siyez buğdayının un ve bulgura işlenip, paketlenerek marka ve katma değerlerinin arttırılması için makine ve ekipman desteği verilerek toplam değeri 312 bin lira olan siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi hizmete açıldı." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz Projesi, Çamoluk, Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:08   Hamsi firarda - Ekonomi
14:06   Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
13:56   Fiat Egea, 4. kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu - Ekonomi
13:55   Manisa'da Ocak ayında üzüm hasadı - Ekonomi
13:54   Ege'nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar oldu - Ekonomi
13:10   Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti - Ekonomi
11:59   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'daki sorunlar için talimatı verdi - Ekonomi
10:59   Bakan Albayrak'tan Temsa açıklaması: Güzel haber alacaksınız - Ekonomi
10:38   Diyarbakır'da ikinci Çiftlik Bank vakası! 20 milyon liralık vurgun yaptılar - Ekonomi
10:37   Kahramanmaraş, kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir sağlıyor - Ekonomi
4.01.2020 14:22:37