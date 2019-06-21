21.06.2019 11:15
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Giresun'da su kesintisi

Giresun

Giresun'un bazı mahallelerinde 25 Haziran tarihinde 15 saat süreyle 6 mahallede su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

Giresun 'un bazı mahallelerinde 25 Haziran tarihinde 15 saat süreyle 6 mahallede su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, içme suyu deposuna ait şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Haziran tarihinde saat 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Teyyaredüzü, Güre , Gaziler, Erikliman, Yalı ve Çıtlakkale mahallelerine su verilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan su kesintisine karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları istenilerek,"Uygulanacak kesintiden dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
Giresun , Güncel

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