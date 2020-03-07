Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü

Giresun
'un Güce
ilçesinde dereye düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Tekke köyü Değirmen mevkisinde Gelevera Deresi'nden karşıya geçmek için tahta köprüyü kullanan Şerife Afad
, dengesini kaybederek düştü.
Kadının suya kapıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede arama yaptı.
Ekipler, Afad'ın cansız bedenini düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta buldu.
Afad'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.