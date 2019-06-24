24.06.2019 14:51
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Giresun'da tartışmaların odağı olan kule yıkıldı

Giresun'da tartışmaların odağı olan kule yıkıldı Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Çan kulesinin şanlı tarihimizi asla temsil etmiyor" "Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü yıkım kararını uyguladı"GİRESUN - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski Belediye Başkanı Kerim...

Giresun 'da tartışmaların odağı olan kule yıkıldı
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu :
"Çan kulesinin şanlı tarihimizi asla temsil etmiyor"
" Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü yıkım kararını uyguladı"
GİRESUN - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen ve tartışmalara yol açan Kule'nin hakkında çıkan yıkım kararının bu sabah uygulandığını açıkladı.
Bu konuda özellikle sokaktaki vatandaşlardan gelen tepkileri dikkate aldıklarını belirten Şenlikoğlu, 'Çan kulesinin şanlı tarihimizi asla temsil etmiyor' diyerek Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün de yıkım kararı bulunduğunu ve kararın uygulandığını söyledi.
Kulenin yıkılması için seçim öncesi ve sonra ciddi amnada tepkiler aldığını ifade eden Şenlikoğlu, "Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenerek sözüm ona saat kulesi adı altında inşa edilen kulenin yıkılması için, gerek seçim öncesi gerek göreve geldikten sonra vatandaşlarımızdan çok ciddi manada tepkiler aldık. Bu konuda hemşehrilerimizin düşüncelerini dikkate alıyoruz. Çan kulesinin yıkımıyla yerine ilimize ve Giresunlumuza yakışır düzenleme ve çalışmayı en kısa zamanda yapacağız" dedi.Giresun'da tartışmaların odağı olan kule yıkıldı
Kaynak: İHA
Kerim Aksu , Aytekin Şenlikoğlu , Trabzon , Giresun , Genel

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