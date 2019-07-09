09.07.2019 12:20
Haberler» Güncel» Haber

Giresun'da, TEKNOKENT değerlendirme toplantısı

Giresun

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Şubat 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun 2.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde kurulması kararlaştırılan TEKNOPARK'ın yönetici şirket ve yönetim kurulunun oluşturulması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bölge tanıtım sunumunun ardından, kurulacak yönetici şirketinin, yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun oluşturulması konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Toplantıya, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Giresun, OSB, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:46   Kabe'ye 1913 yılında giden kıspet bulunacak
13:46   Otobüsün çarptığı Rus turist öldü
13:46   Can balkonda düşüp yaralandı, annesi 'Benim yüzümden oldu' diye ağladı
13:45   Başkan Çatal'dan Sarımsak tarlasına ziyaret
13:45   Kamu-STK işbirliği projesi sona erdi
13:45   Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın
13:44   Antalya'da gıda denetimi