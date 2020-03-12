Giresun'da tereyağ denetimi
Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce, il genelinde tereyağ satışı yapılan iş yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.
12.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:06
Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce, il genelinde tereyağ satışı yapılan iş yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.
İl Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketici sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Özellikle etiketi olmayan tereyağların, köy tereyağı algısı oluşturularak satımının önlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Angın, 2 gün süren denetimlerde 177 iş yerinde kontroller yapıldığını aktardı.
Angın, denetimlerde 133 tereyağı numunesi alındığı, bitkisel yağ ve nişasta içerip içermedikleri yönünde analizlerinin yapılması için gıda kontrol laboratuvarına gönderildiğini kaydederek, laboratuvar tetkik sonuçları uygunsuz çıkan ürünler olursa ilgili işletmelere 5996 sayılı kanun gereğince cezai yaptırım uygulanacağına dikkati çekti.
Market, bakkal, şarküteri gibi iş yerleri ile pazar yerlerinde satışa sunulan tereyağlarının etiketli ve uygun muhafaza koşullarında satılması gerektiğine işaret eden Angın, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
İl Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketici sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Özellikle etiketi olmayan tereyağların, köy tereyağı algısı oluşturularak satımının önlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Angın, 2 gün süren denetimlerde 177 iş yerinde kontroller yapıldığını aktardı.
Angın, denetimlerde 133 tereyağı numunesi alındığı, bitkisel yağ ve nişasta içerip içermedikleri yönünde analizlerinin yapılması için gıda kontrol laboratuvarına gönderildiğini kaydederek, laboratuvar tetkik sonuçları uygunsuz çıkan ürünler olursa ilgili işletmelere 5996 sayılı kanun gereğince cezai yaptırım uygulanacağına dikkati çekti.
Market, bakkal, şarküteri gibi iş yerleri ile pazar yerlerinde satışa sunulan tereyağlarının etiketli ve uygun muhafaza koşullarında satılması gerektiğine işaret eden Angın, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: 95 yıllık Reklam Kurulu, tarihindeki ikinci toplantısını koronavirüs fırsatçıları için yapacak
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor