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Giresun'da terör propagandası operasyonu

Giresun'da, Barış Pınarı Harekatını sosyal medya üzerinden protesto eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

21.10.2019 16:24Giresun'da terör propagandası operasyonu
Giresun'da, Barış Pınarı Harekatını sosyal medya üzerinden protesto eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatını sosyal medya üzerinden protesto eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen F.Y, E.Ş ve R.B.B isimli şahısları gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahıslar bugün Giresun Adliyesine sevk edildi.
Zanlılardan F.Y ve E.Ş. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, R.B.B ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme tarafından R.B.B için adli kontrol kararı uygulandı.

Barış Pınarı Harekatı, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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