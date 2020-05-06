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Giresun'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Giresun'da, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Giresun'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
06.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:18
Giresun'da, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Giresun Liman Kavşağında Murat Yavuz Özkanca idaresindeki 55 ANL 08 plakalı tır ile Adem Usta yönetimindeki 28 AJ 045 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Hafif ticari araç sürücüsü Usta ile araçta bulunan Ercan Kuru ve Alper Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Güncel, Haber

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