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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (İHA) – Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

04.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:29 Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
GİRESUN (İHA) – 'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un ilçesi Hisarüstü Köyü mevkiinde 28 AR 840 plakalı araç sürücü R.K'nın (31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü R.K. yaralanırken araçta bulunan Arzu Memiş (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Jandarma inceleme başlatırken sürücünün yapılan alkol muayenesinde 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. - GİRESUN

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Keşap, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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