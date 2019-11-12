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Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

12.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:18Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Direkbükü köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Tarık Aslan yönetimindeki 28 EB 347 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Tarık Aslan ile arkadaşı Dursun Keskin yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Espiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Giresun, Espiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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