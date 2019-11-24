Haberler » Güncel » Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı - Haber

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

24.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:54Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
'un ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mücahit Özdemir idaresindeki 28 AAV 057 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Avluca köyünde Tuncay Dur yönetimindeki 16 AC 5806 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Tuncay Dur ile diğer araçta bulunan Ayşe Çevik, Ramazan Eren ve Gülüşan Özdemir yaralandı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Giresun, Espiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:41 Uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı
10:40 Berber çırağına ilişki teklifi iddiasıyla şikayetçi oldular
10:40 Ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı
10:40 Tel Aviv'de yüzlerce protestocu Netanyahu'nun istifasını istedi
10:39 Caretta caretta yuvaları eğlence uğruna tahrip ediliyor
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:42:04