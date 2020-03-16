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Giresun'da umreden dönen 52 kişi için karantina süresi başladı

Giresun'un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler.

16.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:22
Giresun'da umreden dönen 52 kişi için karantina süresi başladı
Giresun 'un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Yetkililerin "Kendinizi 14 gün boyunca karantina altında tutun" uyarılarını dikkate alan umreciler evlerinden çıkmayacaklar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral "Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca. 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Şebinkarahisar, Giresun, Espiye, Umre, Güncel

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