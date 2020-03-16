Giresun'da umreden dönen 52 kişi için karantina süresi başladı
Giresun'un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler.
16.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:22
Giresun 'un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Yetkililerin "Kendinizi 14 gün boyunca karantina altında tutun" uyarılarını dikkate alan umreciler evlerinden çıkmayacaklar.
Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral "Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca. 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir" dedi. - GİRESUN
Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral "Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler. Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca. 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Şebinkarahisar, Giresun, Espiye, Umre, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Güncel
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı