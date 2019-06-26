26.06.2019 10:29
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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Giresun

GİRESUN'da düzenlenen operasyonda 4 bin 698 ecstasy hap, bir miktar skunk ile esrar ele geçirildi.

GİRESUN'da düzenlenen operasyonda 4 bin 698 ecstasy hap, bir miktar skunk ile esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçta yaptıkları aramada, gizli bölmelere saklanmış 4 bin 698 ecstasy hap, 197,2 gram skunk ile yaklaşık 5 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler A.Y.D, S.Ö. ve E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Giresun
Kaynak: DHA
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