Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kilo 72 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.Kent merkezinde, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yapan emniyet güçleri, bagaja gizlenmiş bir kilo 72 gram skunk maddesi buldu.Polis, araçtaki E.Y.İ, Y.C.İ. ve Ü.C.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.C.İ. ve Ü.C.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı, E.Y.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.