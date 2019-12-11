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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 214 gram kubar esrar ile 14 kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

11.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:06Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 214 gram kubar esrar ile 14 kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Komutanlığı'na bağlı KOM şube ve istihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Espiye ilçesinde yapılan istihbarat çalışması sonucu Şoğukpınar Beldesi Dikmen mahallesinde M.Ş ve ilçe merkezinde ikamet eden S.B'nin uyuşturucu madde yetiştirdikleri tespit edildi. Jandarma şüphelilerin ev ve araçlarında hassas burunlu narkotik köpeği 'Haklı' ile yaptığı aramada, cam kavanoz içerisinde 214 gram kubar esrar ile 5 ayrı poşet halinde paketlenmiş satışa hazır 12 gram kubar esrar, olmak üzere toplam 226 gram kubar esrar maddesi, 14 kök kenevir bitkisi gövdesi ele geçirildi. Olayın şüphelisi M.Ş ve S.B gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri devam ediyor. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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