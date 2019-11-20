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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

20.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:14Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Giresun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda N.T, M.J, A.M. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise 420 gram eroin ile 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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