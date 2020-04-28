Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Giresun'da, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Şebinkarahisar Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 3 bin 982 kişiye hizmet ulaştırıldığını bildirdi.

28.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:24
Giresun'da, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları
Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Şebinkarahisar Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 3 bin 982 kişiye hizmet ulaştırıldığını bildirdi.

Tengir, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini belirtti.
İlçede 3 bin 982 yardım talebinin ulaştığını ifade eden Tengir, bunların yerine getirildiğini aktardı.
Kaymakam Tengir, çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubumuz teyzelerimizin maaşını çekti, amcalarımızın gazetesini, bir başka amcamızın ilacını temin edip evlerine ulaştırdı. Mahallelerimizde ve köylerimizde bulunan 65 yaş ve üzeri kimsesi olmayan vatandaşlarımız öncelikli olarak mahalle ve köy muhtarlarımız, din görevlilerimiz, ilçe merkezinde belediye meclis üyelerimiz,emniyet, jandarma ve zabıtalarımız ile görev dağılımını eksiksiz yerine getirdi, getirmeye de devam ediyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Şebinkarahisar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı Haberler
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Arabistan’dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Kim Jong-un’un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Haberler
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Virüs avcıları 500’den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Haberler
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Haberler››Güncel››Giresun'da, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:28: Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber 13:28: IWD'20 Zonguldak online olarak düzenlendi - Haber 13:28: Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Haber 13:28: Mersin'de yaralı balaban kuşu tedaviye alındı - Haber 13:28: Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin cerrahi maske ve 50 siperlik desteği - Haber 12:45: MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı - Haber 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler 11:21: Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi - Haber