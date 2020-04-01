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Giresun'da yasaklara uymayanlara "Kovid-19" cezası

Giresun'un Çamoluk ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

01.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
Giresun'da yasaklara uymayanlara
Giresun 'un Çamoluk ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ilçede koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.
Açıklamada, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 kişi ile 65 yaş üzeri olup da "Seyahat İzin Belgesi" olmadan ilçe dışındaki evlerinden çıkarak ilçeye giriş yapan 7 kişi olmak üzere toplam 8 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çamoluk, Giresun, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Giresun'da yasaklara uymayanlara 'Kovid-19' cezası - Haberler

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