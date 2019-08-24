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Giresun'da yaylada ceset bulundu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaylada bir ceset bulundu.

24.08.2019 13:12 Giresun'da yaylada ceset bulundu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaylada bir ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Şaplıca köyüne bağlı Harmankaya Yaylası'ndaki ormanlık alanda vatandaşlar, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin yaylada evi bulunan Muhlis Özdemir'e (82) ait olduğu belirlendi.
Evden, ormanlık alanda odun kırmak için ayrıldığı öğrenilen Özdemir'in, düşme sonucu kafasını çarparak hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şebinkarahisar, Harmankaya, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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