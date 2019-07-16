16.07.2019 20:11
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Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi

Giresun

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, yeni bir acının yaşanmasını beklemeden Espiye Ericek Karaovacık Grup Yolu'nda gereken güvenlik önlemlerinin alınması için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, yeni bir acının yaşanmasını beklemeden Espiye Ericek Karaovacık Grup Yolu'nda gereken güvenlik önlemlerinin alınması için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.
Tığlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl eylül ayında Ericek köyünde yaşanan trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını anımsattı.
İki gün önce yine minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirten Tığlı, grup yolunda çok sayıdaki virajın tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.
Tığlı, geçen yıl meydana gelen kazanın ardından yolda çeşitli tedbirler alındığını ancak bunların yeterli olmadığına işaret ederek, yeni bir acının yaşanmasını beklemeden Espiye Ericek Karaovacık Grup Yolu'nda gereken güvenlik önlemlerinin alınması için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Espiye, Ericek, Güncel

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