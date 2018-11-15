Giresun'da Yenilebilir Enerjiye Yatırımı Atağı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:55



15 Kasım 2018 Perşembe 10:55

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TDKK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, Giresun'un güney kesiminde kalan ilçelerde yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.Kurşun, kurum binasında DOKA, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Üniversitesi ve Giresun İl Özel İdaresi temsilcilerinin katıldığı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Alucra ilçesinde yatırımlar için 3 milyon 912 bin 500 metrekare bir alanın tespit edildiğini belirtti.Kurulacak kooperatifler vasıtasıyla enerji yatırımlarına kurumlarının destek sağladığını dile getiren Kurşun, bölgede güneş enerji santralleri sayesinde elektrik üretiminin mümkün olacağını kaydetti.Toplantıda, TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü sekretaryasında, GTSO, Giresun Üniversitesi ve İl Özel İdaresi işbirliği ve DOKA desteği ile Alucra ilçesinde projenin uygulanabilmesi amacıyla fizibilite çalışması yapılma kararı alındı.