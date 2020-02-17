Haberler » Güncel » Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haber

Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Giresun'da durdurulan yolcu otobüsünde koli içerisinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

17.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:50Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
'da durdurulan yolcu otobüsünde koli içerisinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
'nin ilçesinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Aksu Mahallesi mevkisinde polis ekiplerince durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, aracın bagajında iki ayrı kolide 9 milimetre çapında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, kolilerin sahibi olduğu belirlenen E.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Giresun, Çayeli, Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 18:59:30