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Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındıGİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

14.10.2019 02:59
Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
GİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
İç fındıkların olduğu silolarda çıkan yangın fındık kabukların olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı saatte çalışan bulunmayan fabrika içinde ve dışında soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebi ise araştırıyor.
Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

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Kaynak: İHA

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