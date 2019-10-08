Haberler » Güncel » Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması

Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

08.10.2019 21:28Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından dün gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A'nın, Giresun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Giresun, Espiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:44 Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
00:38 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'kötü koku' açıklaması
00:29 - Ekvador Devlet Başkanı Moreno protestolar nedeniyle ülkenin başkentini taşıdı
00:28 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamları ile görüştü
00:24 Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı
00:14 Yalova deprem uzmanı kutoğlu, avm'leri toplanma bölgesi olarak önerdi
00:05 Elazığ üniversiteli fahrettin, dere kenarında başından vurulmuş bulundu