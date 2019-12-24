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Giresun'daki örtü yangınları

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 15 hektar alanda devam eden örtü yangınına ilişki ilçe Kaymakamı Yusuf Akın, açıklamada bulundu.

24.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:17 Giresun'daki örtü yangınları
'un ilçesinde 15 hektar alanda devam eden örtü yangınına ilişki ilçe Kaymakamı Yusuf Akın, açıklamada bulundu.

Akın, örtü yangınının yaşamsal alanı tehdit etmediğini ama tedbir amaçlı bölgede ekiplerin bekletildiğini belirterek, "Yağlıdere ilçemize bağlı Üçtepeler Beldemizde örtü yangını şeklinde 15 hektar alan da devam ediyor. Yangına 4 aracımız ile müdahale ediyoruz. Yaşam alanlarına tehlike edecek bir durum yok. Köylümüz ile birlikte söndürme çalışmamız devam ediyor. Kısa sürede yangını kontrol altına alacağız" dedi.

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da cami hoparlörlerinden uyarılarda yaptıklarını kaydeden Akın, rüzgarlı havalarda anız yakılmaması gerektiğini ifade etti. Akın, "Vatandaşlarımızı anonslar yaparak uyarıyoruz. Yangınların bu mevsimlerde başlıca sebebi bahçe temizliği sonrası yakılan anızlar, vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Yusuf Akın, Yağlıdere, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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